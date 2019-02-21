Фанат "Ман Сити" находится в критическом состоянии после матча с "Шальке"

Болельщик "Манчестер Сити" попал в больницу после предполагаемого нападения по завершении гостевого матча с "Шальке" (3:2) в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт "горожан".

"Манчестер Сити" находится на связи с британской и немецкой полицией, чтобы получить больше информации.

– Сотрудники клуба остались в Германии, чтобы поддержать семью пострадавшего болельщика, который в настоящее время находится в критическом состоянии в больнице, – говорится в заявлении "Манчестер Сити" на официальном сайте.

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