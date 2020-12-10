Евсеев считает, что «Локомотив» находится не на своем месте
Бывший защитник «Локомотива» и экс-главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился мнением о выступлении железнодорожников в Лиге чемпионов.
Ранее московская команда проиграла «Баварии» (0:2) в матче 6-го тура групповой стадии ЛЧ и вылетела из еврокубков.
«Результат в этой Лиге чемпионов у «Локомотива», к сожалению, неутешительный. Но я бы хотел сказать о молодых игроках, которые появились в команде. Из-за травм и болезней клуб столкнулся с кадровыми проблемами, тем не менее было из кого выбирать. Макгеев, Куликов, Рыбчинский сделали заявку на будущее», — написал у себя в Instagram Евсеев.
По его мнению, появление молодых футболистов в составе «Локомотива» — результат работы академии и выступлений второй команды железнодорожников в ПФЛ.
«Локомотив» сейчас не на своём месте, но ротация должна идти постепенно. Резкими решениями можно и молодому игроку карьеру загубить, и рухнуть в таблице. Но «Локомотиву» надо прибавлять", — добавил Евсеев.
«Локомотив» занял последнее, четвертое место в группе A с 3 очками. Команда трижды сыграла вничью и потерпела три поражения.
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