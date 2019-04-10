Евгений Гинер: "Роналду - не лучший в мире. Лучшие не переходят из "Реала" в "Ювентус"

Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что не считает форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду лучшим футболистом в мире. Он также добавил, что туринский клуб не будет лучше "Реала".

- Роналду не лучший в мире, - приводит слова Гинера портал automobili.ru. - Не переходит лучший в мире из "Реала" в "Ювентус". Не пересаживается человек – не в обиду нашей "Ладе" – с "Мерседеса" на "Ладу" и не говорит: я же лучший в мире, я на "Ладе". "Ювентус" – это "Ювентус", "Реал" – это "Реал", при том, что я с большим уважением отношусь к семье Аньелли.

"Ювентус" не будет лучше, чем "Реал". Он может обыграть "Реал" в какой-то игре, но лучше не будет. Это как в "Формуле-1" мы смотрим на количество побед у "Мерседеса" или "Феррари" – их всегда много, а у "Ред Булла", к примеру, две. Если вы вспомните, сколько раз "Реал Мадрид" выиграл Лигу Чемпионов, вы поймете, что "Ювентусу" нужно еще лет двести расти.

Напомним, Роналду перешел из "Реала" в "Ювентус" летом 2018 года. В текущем сезоне португалец провел 36 матчей за "Бьянконери", забил 24 гола и отдал 10 результативных передач.

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