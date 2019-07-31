Evening Standard: FA подала заявку на проведение финала ЛЧ на "Уэмбли" в 2023 году

Футбольная ассоциация Англии (FA) подала заявку на проведение финала Лиги чемпионов в 2023 году на стадионе "Уэмбли", сообщает Evening Standard. По информации СМИ, организация отправила все необходимые документы до 1 июля - крайнего срока.

Окончательное решение по поводу проведения финала ЛЧ станет известно 24 сентября.

"Мэр Лондона горд, что может поддержать заявку FA на проведение финала Лиги чемпионов 2023 года на "Уэмбли", – приводит слова пресс-секретарь Садикака Хана Evening Standard.

Отметим, что на "Уэмбли" уже проводились финалы ЛЧ в сезоне-2010/11 и 2012/13.

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