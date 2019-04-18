"Это жестоко". Гвардьола – о вылете "Манчестер Сити" из Лиги чемпионов

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола - о матче с "Тоттенхэмом" (4:3) в 1/4 финала Лиги чемпионов. По сумме двух матчей "Шпоры" пробились в следующий раунд. В концовке игры арбитр Джюнейт Чакыр не засчитал пятый гол "Сити" в исполнении Рахима Стерлинга, который мог стать решающим.

- Да, это тяжело, - цитирует специалиста официальный Твиттер клуба. - Это жестоко, но нам нужно принять это. Сегодня был хороший матч для всех. Во втором тайме мы сделали все возможное, забили необходимые голы. Мои поздравления "Тоттенхэму", удачи им в полуфинале. Я сегодня очень горд, особенно я горжусь реакцией болельщиков. Никогда не видел стадион таким. Сегодня нам очень грустно за них, но футбол непредсказуем. К сожалению, мы не вышли в следующую стадию. В субботу в матче чемпионата Англии с "Тоттенхэмом" мы должны отреагировать на этот результат, но сейчас я не думаю об этом. Сейчас нам нужно поспать как можно дольше, а затем как можно лучше подготовиться к игре.

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