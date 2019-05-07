7 мая. Ливерпуль. Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов. "Ливерпуль" - "Барселона". Джорджиньо Вайналдум празднует свой второй гол вместе Джорданом Хендерсоном и Трентом Александром-Арнольдом. Фото REUTERS

"Ливерпуль" разгромил "Барселону" в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов - 4:0. Счет открыл на 7-й минуте Дивок Ориги. Во втором тайме Джорджиньо Вайналдум вышел на замену и сделал дубль за три минуты. На 79-й минуте Ориги забил свой второй мяч и установил окончательный счет в матче.

В первой игре "Ливерпуль" уступил 0:3 и по сумме встреч смог пробиться в финал.

Соперник команды Юргена Клоппа по решающей игре определится в полуфинальном противостоянии "Аякс" - "Тоттенхэм". Первая встреча в Лондоне завершилась победой амстердамцев 1:0. Ответный матч пройдет в Голландии 8 мая.

Лига чемпионов

1/2 финала

Ответный матч

"Ливерпуль" (Англия) - "Барселона" (Испания) - 4:0 (1:0)

Голы: Ориги, 7 (1:0). Вайналдум, 54 (2:0). Вайналдум, 56 (3:0). Ориги, 79 (4:0).

"Ливерпуль": Алиссон, Александр-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон (Вайналдум, 46), Фабинью, Хендерсон, Милнер, Шачири (Старридж, 90), Мане, Ориги (Гомес, 85).

"Барселона": тер Штеген, Сержи Роберто, Лангле, Пике, Жорди Альба, Видаль (Артур, 75), Бускетс, Ракитич (Ф.Малком, 80), Месси, Суарес, Коутинью (Семеду, 60).

Предупреждения: Фабинью, 11. Бускетс, 45+1. Ракитич, 53. Матип, 66. Семеду, 75.

Судья: Джюнейт Чакыр (Турция).

7 мая. Ливерпуль. Стадион "Энфилд".