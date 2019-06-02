"Это лучшая ночь в нашей жизни". Клопп - о победе "Ливерпуля" в Лиге чемпионов

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп - о победе команды в Лиге чемпионов. В финале "красные" обыграли "Тоттенхэм" (2:0).

- Я счастлив за ребят, за всех этих людей, за мою семью, - цитирует тренера ВВС. - Вы когда-нибудь видели команду, как эта, которая бьется даже, когда топлива в баке не осталось? И у нас есть вратарь, у которого сложные вещи выглядят просто. Это ночь в нашей жизни как для профессионалов. Это заняло некоторое время. Это важно для нашего развития и усовершенствования. Теперь мы двигаемся дальше. Обычно через 20 минут после матча я наполовину пьяный, но сейчас я пил только воду!

Лига чемпионов: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр