"Это было сумасшествие". Сон Хын Мин - о драматичной концовке в Манчестере

Форвард "Тоттенхэма" Сон Хын Мин - о матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" (3:4). По сумме двух матчей его команда пробилась в полуфинал.

- Я такого никогда не видел. Это было сумасшествие. Мы очень гордимся своей командой. Это было невероятно, - цитирует корейца ВВС. - Иногда мы недовольны ВАР, но сегодня мы ему благодарны. Мы бились вместе 90 минут и показали невероятный характер.

В концовке игры арбитр Джюнейт Чакыр не засчитал пятый гол "Сити" в исполнении Рахима Стерлинга, который мог стать решающим.

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