"Это было потрясающе". Месси - о матче с "МЮ"

Форвард "Барселоны" Лионель Месси - о матче с "Манчестер Юнайтед" (3:0) в матче 1/4 финала Лиги чемпионов. В этой игре он сделал дубль.

- Это было потрясающе. Это то, чем мы являемся, - цитирует аргентинца официальный сайт УЕФА. - В первые пять минут мы немного нервничали, но потом мы забили и показали впечатляющую игру.

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