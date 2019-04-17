"Это было потрясающе". Месси - о матче с "МЮ"

Форвард "Барселоны" Лионель Месси - о матче с "Манчестер Юнайтед" (3:0) в матче 1/4 финала Лиги чемпионов. В этой игре он сделал дубль.
- Это было потрясающе. Это то, чем мы являемся, - цитирует аргентинца официальный сайт УЕФА. - В первые пять минут мы немного нервничали, но потом мы забили и показали впечатляющую игру.
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Опрос
Кто выйдет в полуфинал Лиги чемпионов-2018/19 (из двух пар среды)?
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https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2019/matches/round=2000982/match=2027154/?iv=true
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