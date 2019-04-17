03:27 | Футбол — Лига чемпионов

"Это было потрясающе". Месси - о матче с "МЮ"

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Форвард "Барселоны" Лионель Месси - о матче с "Манчестер Юнайтед" (3:0) в матче 1/4 финала Лиги чемпионов. В этой игре он сделал дубль.

- Это было потрясающе. Это то, чем мы являемся, - цитирует аргентинца официальный сайт УЕФА. - В первые пять минут мы немного нервничали, но потом мы забили и показали впечатляющую игру.

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Барселона - Манчестер Юнайтед

 

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https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2019/matches/round=2000982/match=2027154/?iv=true

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 1/4 финала
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