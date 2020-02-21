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«Если бы ему дали выходной, то было бы хуже». Неожиданный взгляд на Месси от тренера «Эйбара»

00:06
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Главный тренер «Эйбара» Хосе Мендилибар прокомментировал неучастие нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в матче с его командой в 25-м туре чемпионата Испании.

— Не думаю, что у него бывают выходные, — цитирует Marca Мендилибара. — Он знает, когда включиться, а когда взять отдохнуть. Если бы ему дали выходной, то было бы хуже — он бы смотрел матч с трибуны и устал еще больше.

Однажды с «Осасуной» мы играли на Кубок Испании. Утром из-за болей в животе и температуры участие Месси было исключено. После обеда он была на скамейке запасных. Мы проигрывали 0:2, и он пошел разминаться. В итоге он вышел, забил два гола, и мы проиграли 0:4.

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