Эрнесто Вальверде: "У "Лиона" хватает козырей, особенно в нападении"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде - о матче с "Лионом" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

- У "Лиона" хватает козырей, особенно в нападении, где собраны мощные и быстрые футболисты. Думаю, соперник попытается выжать максимум из этого. Безусловно, лионцы понимают всю важность выездного гола и сделают все, чтобы его забить, - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. - Нашей команде свойственно проявлять себя в самые сложные моменты вне зависимости от того, как складывается игра. Мы уже доказывали это и в прошлом сезоне, и в нынешнем. Завтра по ходу 90 игровых минут может случиться все что угодно. Ты можешь оказаться на вершине, но в такой игре порой все решает удача. Но мы решительно настроены показать хороший футбол.

Матч "Барселона" - "Лион" состоится 13 марта и начнется в 23.00 по московскому времени. Первая игра завершилась вничью - 0:0.

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