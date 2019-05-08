Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде после поражения от "Ливерпуля" в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (0:4) отметил, что команда раздавлена. По его словам, соперник был лучшие и через такое надо пройти.

- Мы действительно очень тщательно готовились к "стандартам", потому что "Ливерпуль" очень силен при их розыгрыше, - цитирует пресс-служба УЕФА Вальверде. - Однако это был удивительный розыгрыш, к такому мы оказались не готовы.

Через это надо пройти. Впереди у нас еще есть финал Кубка Испании, и после этого надо завершить сезон на мажорной ноте. Но прямо сейчас мы раздавлены. Это ужасно. Нам очень и очень жаль. Все что мы делаем – пытаемся порадовать болельщиков, чтобы они могли гордиться командой. Но это футбол, такое случается. В прошлом у нас тоже были болезненные поражения. С этим ничего не поделаешь.

Соперник был лучше, и это надо принять. Второй гол стал для нас очень чувствительным ударом, а потом они почти сразу забили третий. Мы же свои моменты не реализовали. Когда соперник отыгрывает такой гандикап, оправдываться бессмысленно. Мы подозревали, что "Ливерпуль" сыграет выше, чем на прошлой неделе. Красные так и сыграли, а мы с их высоким прессингом не справлялись.

Пропущенные голы – это всегда чья-то ошибка, одна неточность или другая. Если вы будете анализировать любой гол, то где-то найдете ошибку. Соперник поймал нас в эпизоде с четвертым голом, мои игроки этот момент прозевали. "Ливерпуль" сыграл хитро и забил.