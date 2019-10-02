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Эрнесто Вальдверде: «Интер» — крепкая команда, которой сложно забить»

07:02
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Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде перед матчем 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Интера» назвал соперника крепкой командой.

— «Интер» серьезно изменился. У него новый тренер, новые игроки и новая игровая система, — цитирует Вальведре в утпск. Команда здорово стартовала, выиграв все матчи в чемпионате. Мы ожидаем тяжелой игры. Едва ли можно опираться на встречу прошлого года, ведь это новый «Интер» со всеми фирменными чертами своего тренера. Это крепкая команда, которой сложно забить.

Матч «Барселона» — «Интер» состоится 2 октября, начало — в 22.00 по московскому времени

Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027042/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур




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