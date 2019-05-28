Эриксен надеется, что сможет поднять кубок над головой после финала Лиги чемпионов с "Ливерпулем"

Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен - о матче с "Ливерпулем" в финале Лиги чемпионов.

- Думаю, каждый футболист мечтал сыграть в финале Лиги чемпионов. Все хотят поднять над головой этот трофей. Теперь мы в финале, и у нас будет шанс на это. Надеюсь, получится, - цитирует футболиста официальный сайт УЕФА. - Сезон был преисполнен драмы. Были крайне восхитительные периоды, были крайне нервные времена. В матче с "Манчестер Сити" мы были на волоске от вылета, но затем был пересмотр момента при помощи VAR. Мы снова оказались в игре. Потом схожая ситуация в гостевом матче с "Аяксом", где ничьей нам было мало. И вот Лукас Моура выстреливает, и мы едем в финал. Теперь все внимание ему, финалу.

Матч "Тоттенхэм" - "Ливерпуль" состоится в Мадриде 1 июня. Начало в 22.00 по московскому времени.

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