Эрик тен Хаг: "Во втором тайме игра "Ювентуса" стала разваливаться"

Главный тренер "Аякса" Эрик тен Хаг - о матче с "Ювентусом" (2:1) в 1/4 финала Лиги чемпионов.

- Это был совершенно другой матч, чем на "Бернабеу" (с "Реалом" - прим. "СЭ). Поначалу это была физическое противостояние. С точки зрения организации у нас все было хорошо, но надо было выдержать этот шторм. Было всего пару моментов, когда что-то не сработало, - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. - Во втором тайме их игра стала разваливаться, стали появляться свободные зоны. Мы получили возможность играть свободнее. Создали три-четыре стопроцентных момента и, наверное, должны были убивать интригу раньше, но вышло так, что нам понадобился стандарт для решения задачи.

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