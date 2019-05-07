Главный тренер "Аякса" Эрик тен Хаг уверен, что домашние трибуны гарантируют прекрасную атмосферу в предстоящем ответном матче полуфинала Лиги чемпионов против "Тоттенхэма", сообщает официальный сайт УЕФА. Встреча пройдет завтра, 8 мая, в Амстердаме, начало – в 22.00 (мск).

Первая игра завершилась со счетом 1:0 в пользу "Аякса".

– В матче с любым представителем премьер-лиги темп будет выше, чем обычно. Нам снова надо прыгнуть выше головы. Это и будет главным испытанием завтра вечером. Нам снова необходимо побеждать, и мы будем решать эту задачу, используя свои сильные стороны. На прошлой неделе нам удалось забить очень важный гол на выезде. Завтрашняя игра пройдет на замечательном стадионе, атмосфера будет чудесной, и это должно помочь нам. Что касается кадровых проблем, небольшое повреждение у Давида Нереса, но он будет тренироваться в общей группе. Я думаю, что он сможет выйти на поле, но это решение пока под вопросом.

Меня искренне радует игра моей команды. Самое главное – это то, с какой энергией ребята сражаются друг за друга. Ну и, конечно, тактическая гибкость – очень серьезный наш козырь. Я уже решил, кто займет позицию правого защитника, а кто сыграет в центре поля вместе с Френки де Йонгом. Но я вам этого не скажу.

Переполненные трибуны гарантируют прекрасную атмосферу, как уже не раз бывало прежде. Помощь болельщиков действительно важна, но путевку в финал мы должны завоевать сами, – приводит слова тен Хага пресс-служба УЕФА.

"Аякс" – "Тоттенхэм": онлайн-трансляция, полуфинал Лиги чемпионов, 8 мая, начало – в 22.00 (мск).