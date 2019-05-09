Эрик тен Хаг: "Аякс" заслужил выход в финал, но та последняя секунда"

Главный тренер "Аякса" Эрик тен Хаг после ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом"​ (2:3) отметил, что его команда заслужила выход в финал. Несмотря на поражение, ему некого винить.

– Мы были так близки к финалу, мы его заслужили, но та последняя секунда… - цитирует Veronica TV тен Хага. - Я сказал футболистам в перерыве, что еще ничего не решено, это было видно по отношению соперника к матчу. Но я не могу никого винить. У нас и так выдался невероятный сезон в Лиге чемпионов. И мы выросли как команда.