Эпическая запись в Твиттере "Манчестер Сити" после игры с "Тоттенхэмом"

"Манчестер Сити" обыграл "Тоттенхэм" (4:3) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. По сумме двух матчей "Тоттенхэм" вышел в полуфинал.
В концовке игры арбитр не засчитал пятый гол "Сити" в исполнении Рахима Стерлинга, который мог стать решающим. В Твиттере клуб после этого была опубликована новая запись.
-wfiuhefijvbeojefvnojegfnvepgfjevgpinbgw, - говорится в сообщении.
wfiuhefijvbeojefvnojegfnvepgfjevgpinbgw– Manchester City (@ManCity) 17 апреля 2019 г.
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