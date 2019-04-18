Эпическая запись в Твиттере "Манчестер Сити" после игры с "Тоттенхэмом"

"Манчестер Сити" обыграл "Тоттенхэм" (4:3) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. По сумме двух матчей "Тоттенхэм" вышел в полуфинал.

В концовке игры арбитр не засчитал пятый гол "Сити" в исполнении Рахима Стерлинга, который мог стать решающим. В Твиттере клуб после этого была опубликована новая запись.

-wfiuhefijvbeojefvnojegfnvepgfjevgpinbgw, - говорится в сообщении.

wfiuhefijvbeojefvnojegfnvepgfjevgpinbgw – Manchester City (@ManCity) 17 апреля 2019 г.

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