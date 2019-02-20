Эндрю Робертсон: "Ливерпуль" способен доставить "Баварии" проблемы и в ответной встрече"

Защитник "Ливерпуля" Эндрю Робертсон после ничьей с "Баварией" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:0) отметил, что "красные" способны доставить проблемы мюнхенцам и в ответной встрече.

- "Бавария" играла на заключительных стадиях плей-офф пять или шесть лет подряд, они знают, как вскрывать оборону соперника, в особенности на выезде, - цитирует официальный сайт УЕФА Робертсона. - Мы должны отправиться в Мюнхен с верой в свои силы. Мы способны доставить "Баварии" проблемы, как это было сегодня, и забить важнейший мяч.