Эмери считает, что «ПСЖ» не проиграл бы «Барселоне» 1:6 с ВАР

Экс-главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери вспомнил о вылете от «Барселоны» из Лиги чемпионов в сезоне-2016/17. В первом матче 1/8 финала парижане победили со счетом 4:0, но затем уступили 1:6.

— У нас тогда было два матча — один против «Барселоны», другой- против Дениза Айтекина, — приводит слова испанского специалиста Marca. — С ВАР мы бы наверняка прошли дальше.

Лучшие игроки, с которыми работал? Негредо в «Альмерии», Вилья в «Валенсии», Ракитич в «Севилье». В «ПСЖ» у меня были Мбаппе и Неймар.