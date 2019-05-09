Экс-звезда НБА Стив Нэш прослезился после победного гола "Тоттенхэма" "Аяксу"

Тренер клуба НБА "Голден Стэйт" Стив Нэш не сдержал слез после победного гола "Тоттенхэма" в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов против "Аякса" (3:2). Дома лондонцы уступили 0:1, а в ответной игре проигрывали 0:2, но сперва сравняли счет, а на 96-й минуте забили гол, выведший их в финал.

Отец Нэша родился в лондонском районе Тоттенэм, бывший баскетболист с детства болеет за эту команду.

Стив Нэш в бытность баскетболистом дважды получал титул самого ценного игрока НБА. С 2015 года он работает в штабе "Голден Стэйт", который становился чемпионом НБА два последних сезона. В 2018 году Нэш был включен в Зал славы баскетбола.