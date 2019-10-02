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Экс-президент «Реала» иронично отреагировал на игру Куртуа против «Брюгге»

11:25
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Бывший президент «Реала» Рамон Кальдерон после матча команды против «Брюгге» (2:2) опубликовал фото улыбающегося голкипера Кейлора Наваса. Вероятно, это намек на игру Тибо Куртуа.

Напомним, Навас перешел в «ПСЖ». Куртуа был освистан болельщиками после двух голов, и его заменил Альфонс Ареола после первого тайма. Позднее стало известно, что замена была вызвана проблемами со здоровьем.

После двух туров группового турнира «Реал» имеет в активе одно очко.

Лига чемпионов, 2-й тур: расписание, трансляции и результаты матчей

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https://www.sport-express.ru/football/champions-league/news/liga-chempionov-sezon-2019-2020-gruppovoy-turnir-2-y-tur-1-i-2-oktyabrya-onlayn-translyacii-igr-raspisanie-i-rezultaty-matchey-1593168/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур




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