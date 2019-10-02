Экс-президент «Реала» иронично отреагировал на игру Куртуа против «Брюгге»
11:25
Бывший президент «Реала» Рамон Кальдерон после матча команды против «Брюгге» (2:2) опубликовал фото улыбающегося голкипера Кейлора Наваса. Вероятно, это намек на игру Тибо Куртуа.
October 1, 2019
Напомним, Навас перешел в «ПСЖ». Куртуа был освистан болельщиками после двух голов, и его заменил Альфонс Ареола после первого тайма. Позднее стало известно, что замена была вызвана проблемами со здоровьем.
После двух туров группового турнира «Реал» имеет в активе одно очко.
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