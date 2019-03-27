Эдвин Ван дер Сар: "Аякс" может победить "Ювентус"

Бывший голкипер "Аякса", "Ювентуса" и "Манчестер Юнайтед" Эдвин Ван дер Сар заявил, что клуб из Амстердама может победить туринцев в матчах 1/4 финала Лиги чемпионов. В настоящее время 48-летний экс-голкипер является генеральным директором "Аякса".

- Это будет захватывающий матч, - приводит слова Ван дер Сара Sport Mediaset. - Мы рады быть в четвертьфинале. Мы играли на высоком уровне против "Реала" в Мадриде и надеемся повторить это в матчах с "Ювентусом".

Команда уверена в себе. "Аякс" может победить "Ювентус". В нашей команде молодость сочетается с опытом - Тадичем и Блиндом. Роналду? Я хорошо его знаю, ведь играл с ним в одной команде. Он сделает все, чтобы победить.

Первый матч между "Аяксом" и "Ювентусом" пройдет 10 апреля, ответный - 16 апреля.

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