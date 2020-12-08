Дзюбу освистали во время объявления состава «Зенита»

Перед началом матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и дортмундской «Боруссией» со стороны сектора активных болельщиков хозяев послышался свист во время объявления составов. Так фанаты отреагировали на фамилию нападающего Артема Дзюбы, который остался в запасе. Напомним, по ходу матча 14-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром» «вираж» оскорблял нападающего. В ночь перед той встречей в интернете появилось видео интимного характера с участием Дзюбы.

Дзюбу слегка освистали во время объявления составов pic.twitter.com/qBY9VS3CeE — Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) December 8, 2020

(Гоша Чернов)