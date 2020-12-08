Дзюбу освистали во время объявления состава «Зенита»
8 декабря 2020, 21:01
Перед началом матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и дортмундской «Боруссией» со стороны сектора активных болельщиков хозяев послышался свист во время объявления составов. Так фанаты отреагировали на фамилию нападающего Артема Дзюбы, который остался в запасе. Напомним, по ходу матча 14-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром» «вираж» оскорблял нападающего. В ночь перед той встречей в интернете появилось видео интимного характера с участием Дзюбы.
(Гоша Чернов)
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 6-й тур
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