Джошуа Киммих: «Второй тайм получился просто феноменальным для «Баварии»

Защитник «Баварии» Джошуа Киммих после победы над «Тоттенхэмом» во 2-м туре Лиги чемпионов (7:2) отметил, что команде повезло, что на перерыв ушла, ведя в счете.

— Мне кажется, нам повезло, что мы ушли на перерыв, ведя в счете, — цитирует пресс-служба УЕФА Киммиха. — Второй же тайм получился просто феноменальным для нас и для Сержа.

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