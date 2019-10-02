Джошуа Киммих: «Второй тайм получился просто феноменальным для «Баварии»
03:39
Защитник «Баварии» Джошуа Киммих после победы над «Тоттенхэмом» во 2-м туре Лиги чемпионов (7:2) отметил, что команде повезло, что на перерыв ушла, ведя в счете.
— Мне кажется, нам повезло, что мы ушли на перерыв, ведя в счете, — цитирует пресс-служба УЕФА Киммиха. — Второй же тайм получился просто феноменальным для нас и для Сержа.
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https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027051/
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур
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