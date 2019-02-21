Джорджо Кьеллини: "Ювентус" рискнет всем в ответной игре с "Атлетико"

Капитан и защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини прокомментировал итоги гостевого матча в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов против "Атлетико"​ (0:2), сообщает Football Italia.

– Эпизоды решают исход матчей. Мы знали, что они опасны при стандартах, нам нужно было быть более сконцентрированными. Теперь мы перезагрузимся и постараемся перевернуть игру.

Мы определенно недовольны. С такого результата тяжело отыграться, но мы выложимся в Турине на максимум.

"Ювентус" неплохо начал игру. Мы понимали их сильные стороны, но должны были сосредоточеннее действовать на стандартах. У нас есть три недели на подготовку. Мы рискнем всем в ответной игре, – приводит слова Кьеллини Football Italia.

Все о лиге чемпионов – здесь