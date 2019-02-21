Джорджо Кьеллини: "Надо сохранять спокойствие, потому что "Юве" еще способен пробиться дальше"

Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини после поражения от "Атлетико" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:2) отметил, что его команда еще способна выйти в следующую стадию.

- Знали, что соперник опасен на "стандартах", и должны были действовать в этих ситуациях с большей сосредоточенностью, - цитирует официальный сайт УЕФА Кьеллини. - Надо сохранять спокойствие, потому что мы еще способны пробиться дальше. Необходимо быстро забыть о случившемся и постараться выиграть в Турине.