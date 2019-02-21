01:26 | Футбол — Лига чемпионов

Джорджо Кьеллини: "Надо сохранять спокойствие, потому что "Юве" еще способен пробиться дальше"

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Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини после поражения от "Атлетико" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:2) отметил, что его команда еще способна выйти в следующую стадию. 

- Знали, что соперник опасен на "стандартах", и должны были действовать в этих ситуациях с большей сосредоточенностью, - цитирует официальный сайт УЕФА Кьеллини. - Надо сохранять спокойствие, потому что мы еще способны пробиться дальше. Необходимо быстро забыть о случившемся и постараться выиграть в Турине.

Атлетико - Ювентус

Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2019/matches/round=2000981/match=2026846/index.html

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Материалы сюжета: Лига чемпионов. 1/8 финала
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