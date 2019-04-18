Джордан Хендерсон: "Порту" доставил нам проблемы"

Полузащитник "Ливерпуля" Джордан Хендерсон - о матче с "Порту" (4:1) в 1/4 финала Лиги чемпионов. По сумме двух матчей "красные" пробились в полуфинал.

- Матч был трудным, но ничего другого мы и не ждали. "Порту" доставил нам проблемы, с самого начала пришлось пахать по полной, - цитирует футболиста официальный сайт УЕФА. - Они создали несколько полумоментов, ребятам пришлось несладко, но мы терпели и знали, что всегда можем забить. Болельщики были на высоте, даже когда мы повели в счете. Надо отдать им должное - атмосфера была потрясающей. Я разминался, когда Садио Мане забивал, и видел, что никакого офсайда не было. Этот гол придал нам уверенности перед перерывом. Мы должны усердно работать на тренировках и в день матчей. Надо продолжать стараться, чтобы соперники знали, что против нас ужасно играть.

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