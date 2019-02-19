Джордан Хендерсон: "Ливерпуль" не собирается ни перед кем вставать на колени"

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон заявил о серьезном боевом настрое своей команды перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с "Баварией".

- У "Баварии" опытный и высококвалифицированный состав, мы уважаем этот клуб, - приводит слова Хендерсона пресс-служба "Ливерпуля". - Мы понимаем, какой трудный вызов они бросят нам в этих двух матчах. Но я думаю, что мы в нашей прошлогодней кампании дали понять, что для нас значит Лига чемпионов, и что мы не собираемся ни перед кем вставать на колени. Мы вступаем в борьбу в каждом раунде с единственной мыслью о победе, это чувство проходит через каждого из нас. Многие считают наш прошлогодний результат сюрпризом, так как мы начали с квалификационного этапа, и никто не ожидал увидеть нас в финале.

Матч "Ливерпуль" - "Бавария" состоится во вторник, 19 февраля, в Ливерпуле, на стадионе "Энфилд Роуд". Встреча начнется в 23:00 по московскому времени.

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