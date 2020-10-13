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Джеррард — самый переоцененный игрок всех времен. Месси и Роналду — в десятке

13 октября 2020, 10:35
Стивен Джеррард. Фото Reuters
Стивен Джеррард. Фото Reuters
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Портал Ace Football назвал бывшего полузащитника «Ливерпуля» Стивена Джеррарда самым переоцененным игроком в истории футбола.

По результатам опроса, проведенного среди 6 тысяч болельщиков, экс-капитан мерсисайдцев набрал 23,5% голосов. В тройку также попали Поль Погба (22%) и Пеле (20%).

Криштиану Роналду («Ювентус») и Лионель Месси («Барселона») — 9-й и 10-й, соответственно.

Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:

1. Стивен Джеррард (23,5%)

2. Поль Погба (22%)

3. Пеле (20%)

4. Кильян Мбаппе (19%)

5. Диего Марадона (18%)

6. Райан Гиггз (16%)

7. Мохамед Салах (15,5%)

8. Дэвид Бекхэм (15%)

9. Криштиану Роналду (14%)

10. Лионель Месси (13%).

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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