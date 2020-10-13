Джеррард — самый переоцененный игрок всех времен. Месси и Роналду — в десятке
13 октября 2020, 10:35
Портал Ace Football назвал бывшего полузащитника «Ливерпуля» Стивена Джеррарда самым переоцененным игроком в истории футбола.
По результатам опроса, проведенного среди 6 тысяч болельщиков, экс-капитан мерсисайдцев набрал 23,5% голосов. В тройку также попали Поль Погба (22%) и Пеле (20%).
Криштиану Роналду («Ювентус») и Лионель Месси («Барселона») — 9-й и 10-й, соответственно.
Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:
1. Стивен Джеррард (23,5%)
2. Поль Погба (22%)
3. Пеле (20%)
4. Кильян Мбаппе (19%)
5. Диего Марадона (18%)
6. Райан Гиггз (16%)
7. Мохамед Салах (15,5%)
8. Дэвид Бекхэм (15%)
9. Криштиану Роналду (14%)
10. Лионель Месси (13%).