00:13 9 мая | Футбол — Лига чемпионов

Джермэйн Дженас: "Происходит что-то странное. Покеттино в слезах"

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Экс-полузащитник "Тоттенхэма" Джермэйн Дженас после победы бывшей команды над "Аяксом" в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (3:2) отметил, что во втором тайме "шпоры" сделали все для победы. Английский коллектив отыгрался с 0:2 и вышел в финал.

- "Аякс" играл очень хорошо, но во втором тайме "Тоттенхэм" отдал все, - цитирует BBC Дженаса. - На поле вышла совершенно другая команда. Великолепная ночь для клуба. Мы уже говорили, что происходит что-то странное. Покеттино в слезах.

Аякс - Тоттенхэм Хотспур

 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 1/2 финала
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