Дженнаро Гаттузо: «Месси делает вещи, которые невозможно представить»

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной». Он восхитился игрой лидера каталонцев Лионеля Месси.

— Месси — величайший по тому, как провел свою карьеру, — цитирует Sky Italia Гаттузо. — Он пример для подражания для детей. Он никогда не говорит ничего неуместного. Он делает вещи, которые можно увидеть только на Playstation. Их невозможно даже себе представить. Он был лучшим на протяжении многих лет. Но Марадона — бог футбола. Я никогда не видел его игры вживую, но знаю, каким чемпионом он был. Сегодня я вижу, как Месси делает то же самое. Невозможно остановить Месси, но мы должны попробовать. Мы играем против «Барселоны», а не только против Месси. Нет смысла опекать его персонально.