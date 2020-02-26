Дженнаро Гаттузо: «Если реализуем свои моменты во втором матче, то можем пройти дальше»

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо после ничьей с «Барселоной» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:1) отметил, что соперник смог забить только после ошибки его команды.

— Соперникам мало что удавалось в атаке, но затем мы допустили эту ошибку, и они забили, — цитирует пресс-служба УЕФА Гаттузо. — Если мы реализуем свои моменты во втором матче, то можем пройти дальше. «Барселоне» было тяжело, потому что мы были очень осторожны. Мы хорошо действовали как команда. Сделали только одну ошибку.

Я разочарован, потому что мы допустили одну ошибку, и соперники ею максимально воспользовались. Мы могли лучше реализовать свои моменты. Нам было тяжело сегодня, но тактически мы действовали почти идеально и могли бы добиться большего.

Когда мы играем как команда, то можем добиться хорошего результата. Наша мечта на «Камп Ноу» — не прижиматься так сильно к своим воротам. Это еще не конец! Будет сложно, но мы поедем туда и попытаемся пройти дальше.