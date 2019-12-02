Джан Пьеро Гасперини: «Убежден, что «Аталанта» выйдет в плей-офф Лиги чемпионов, если обыграет «Шахтер»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал о перспективах клуба выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

— Наше выступление в Лиге чемпионов несколько повлияли на чемпионат Италии, — цитирует Гасперини Radio Anch'io. — Но мы находимся в том состоянии, на которое рассчитывали.

Мы знаем, насколько сложным будет матч с «Шахтером». Однако есть шансы остаться в Европе и в Лиге чемпионов. Это также будет зависеть от результатов «Манчестер Сити». Я убежден, что мы выйдем, если выиграем матч.

«Аталанта» с 4 очками занимает четвертое место в группе C. Для выхода в плей-офф Лиги чемпионов итальянцам надо обыграть «Шахтер», а «Манчестер Сити» не должен уступить загребскому «Динамо».