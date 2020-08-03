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Джан Пьеро Гасперини: «Мечтаю пройти «ПСЖ» и сыграть в полуфинале Лиги чемпионов»

3 августа 2020, 13:40
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился мнением о возможности обыграть «ПСЖ» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

— Многие вещи будут иметь значение, — приводит слова Гасперини Radio Anch'io Sport. — Технические, физические и моральные условия. Мы сыграли много игр и потратили много энергии, но теперь у нас достаточно времени, чтобы подготовиться наилучшим образом.

В данный момент я мечтаю пройти дальше и сыграть в полуфинале. Быть в четвертьфинале — это огромное достижение для нас, мы сделаем все возможное.

У них очень талантливая команда, которая находится среди кандидатов на победу в Лиге чемпионов. Многое зависит от Мбаппе, будет ли он играть или нет. Но у нас есть шанс.

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