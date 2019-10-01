Двойной суперсэйв Облака после атаки Крыховяка

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» принимает «Атлетико». Во втором тайме голкипер мадридцев Ян Облак спас гостей от пропущенного гола.

Полузащитник «Локо» Гжегож Крыховяк нанес опасный удар головой, но вратарь успел отбить мяч. Поляк первым успел на добивание, но пути удара вновь оказался Облак.

Jan Oblak at it again with an unreal double save ??? pic.twitter.com/7Iq8ouka4L — Football HQ (@FootbaII_HQ) October 1, 2019

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