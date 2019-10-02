Два неприятных юбилея «Локомотива»
В матче второго тура группового турнира против «Атлетико» железнодорожники отметили два юбилея. Поражение от мадридцев стало для команды Юрия Семина 20-м в 34 играх Лиги чемпионов. По числу неудач красно-зеленые занимают третье место среди российских клубов, лидируя при этом по проценту проигранных матчей (62,50%).
Результаты российских клубов в Лиге чемпионов
|
Клуб
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
% поражений
|
Спартак
|
80
|
22
|
18
|
40
|
99-145
|
84
|
50,00
|
ЦСКА
|
78
|
18
|
18
|
42
|
82-131
|
72
|
53,85
|
Зенит
|
43
|
15
|
11
|
17
|
48-55
|
56
|
39,53
|
Локомотив
|
34
|
9
|
5
|
20
|
32-50
|
32
|
62,50
|
Рубин
|
12
|
2
|
6
|
4
|
6-11
|
12
|
33,33
|
Ростов
|
6
|
1
|
2
|
3
|
6-12
|
5
|
50,00
Ганец Томас Партей, установивший окончательный счет в матче, оказался автором 50-го гола, пропущенного «Локо» в Лиге чемпионов. 15 мячей влетели в ворота Гильерме, девять пропустил Руслан Нигматуллин, 26 — Сергей Овчинников. (Кирилл Бурдаков)
Вратари «Локомотива» в Лиге чемпионов
|
Вратарь
|
Сезоны
|
Матчи
|
Голы
|
Ср.
|
Руслан Нигматуллин
|
2001/02
|
6
|
9
|
1,50
|
Сергей Овчинников
|
2002/03, 2003/04
|
20
|
26
|
1,30
|
Гильерме
|
2018/19, 2019/20
|
8
|
15
|
1,88
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