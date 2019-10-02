Два неприятных юбилея «Локомотива»

В матче второго тура группового турнира против «Атлетико» железнодорожники отметили два юбилея. Поражение от мадридцев стало для команды Юрия Семина 20-м в 34 играх Лиги чемпионов. По числу неудач красно-зеленые занимают третье место среди российских клубов, лидируя при этом по проценту проигранных матчей (62,50%).

Результаты российских клубов в Лиге чемпионов

Клуб И В Н П М О % поражений Спартак 80 22 18 40 99-145 84 50,00 ЦСКА 78 18 18 42 82-131 72 53,85 Зенит 43 15 11 17 48-55 56 39,53 Локомотив 34 9 5 20 32-50 32 62,50 Рубин 12 2 6 4 6-11 12 33,33 Ростов 6 1 2 3 6-12 5 50,00

Ганец Томас Партей, установивший окончательный счет в матче, оказался автором 50-го гола, пропущенного «Локо» в Лиге чемпионов. 15 мячей влетели в ворота Гильерме, девять пропустил Руслан Нигматуллин, 26 — Сергей Овчинников. (Кирилл Бурдаков)

Вратари «Локомотива» в Лиге чемпионов

Вратарь Сезоны Матчи Голы Ср. Руслан Нигматуллин 2001/02 6 9 1,50 Сергей Овчинников 2002/03, 2003/04 20 26 1,30 Гильерме 2018/19, 2019/20 8 15 1,88

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