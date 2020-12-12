Дуглас Сантос не считает провальным выступление «Зенита» в Лиге чемпионов
Защитник «Зенита» Дуглас Сантос заявил, что не считает выступление «Зенита» в Лиге чемпионов-2020/21 провальным.
— В первом домашнем матче с «Брюгге» мы абсолютно точно могли сыграть либо вничью, либо выиграть, — приводит «Матч ТВ» слова Сантоса. — Реально было взять три очка на «Газпром Арене» и с «Лацио». Не будь этого условного «бы», сейчас мы с вами обсуждали совершенно другие вопросы. Поэтому я совершенно точно не назову все это провалом. Однако очевидно, что сыграй мы чуть иначе, набери очки, потерянные дома, место в группе было бы иным.
— В чем главные причины подобного результата?
— Прекрасно понимаем, что это было не лучшее выступление в ЛЧ, не то, на которое рассчитывали болельщики. Но мы должны принять этот результат как урок, чтобы в следующий раз достичь гораздо большего.
— Хоть один плюс в этой еврокампании выделить для «Зенита» сможете?
— Даже из поражения можно извлечь что-то положительное, потому что оно помогает тебе стать более сильным в последующих играх, ведь ты должен еще лучше работать и исправлять допущенные ошибки. И таким образом становиться лучше.
«Зенит» занял последнее место в группе F Лиги чемпионов, набрав 1 очко по итогам 6 матчей. Команда из Санкт-Петербурга дважды проиграла «Брюгге» и дортмундской «Боруссии», один раз проиграла «Лацио» и один раз сыграла с римлянами вничью.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1285044_Na_pereryv_Zenitu_nado_uhodit_liderom_i_vnov_stanovitsa__chempionami_Duglas_Santos__pro_LCh_amplua_i_brazilskuju_diasporu
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