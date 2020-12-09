Дрогба поблагодарил футболистов «ПСЖ» и «Истанбула» за уход с поля из-за расистского скандала

Бывший нападающий «Челси» Дидье Дрогба отреагировал на расистский скандал в матче 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Истанбул».

«Спасибо Демба Ба и Пьеру Вебо за то, что выступили, спасибо игрокам за то, что покинули поле», — написал у себя в Twitter Дрогба, опубликовав видео инцидента и картинку с надписью «Нет расизму».

Матч был прерван на 13-й минуте из-за того, что резервный арбитр Себастьян Колцеску сказал в адрес тренера турецкого клуба Пьера Вебо «этот черный парень». Обе команды в знак протеста покинули поле.

В итоге матч будет доигран сегодня, начиная с 20.55 по московскому времени. Бригада арбитров была заменена. В УЕФА пообещали расследовать инцидент.