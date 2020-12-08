Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси поделился эмоциями после поражения от «Боруссии» в матче группового этапа Лиги чемпионов (1:2).

— «Зенит» уступил «Боруссии» в финальном матче группового этапа со счетом 1:2. Какие эмоции испытываете вы после этой игры и в целом после завершения группового этапа?

— Если честно, чувствую разочарование, потому что у нас было моментов: когда мы вели в счете, могли забить второй мяч, когда уступали, могли сравнять и все равно выиграть, — цитирует Дриусси сайт «Зенита». — Мы разочарованы, но сейчас нам нужно как можно быстрее забыть об этом результате, перевернуть страницу, потому что впереди два важных матча, в которых мы обязаны побеждать.

— Сегодня вы забили очень красивый гол, который был неожиданным для многих и показалось, что сам «Зенит» не ожидал, что так быстро сможет повести в игре. Допускаете ли вы, что этот гол помешал «Зениту»?

— Нет, я думаю, что мы после этого продолжили играть в нашей манере, у нас был хороший момент, в котором, к сожалению, из-за офсайда не засчитали гол. «Боруссия» — такая команда, с которой нельзя допускать ошибок в обороне — это стоило нам очень дорого — те моменты, которые создал соперник и забил два мяча. Но я все равно считаю, что мы показали хорошую игру.

— Если мыслить глобально, какие выводы стоит сделать «Зениту» по результатам этого розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА?

— Мы должны сделать очень много выводов и исправить очень много вещей для того, чтобы когда мы в следующий раз попадем в Лигу чемпионов, не допустили ошибок, которые произошли в этот раз.