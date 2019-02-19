Доменико Тедеско: "У "Шальке" есть шансы против "Манчестер Сити", но мы далеко не фавориты"

Главный тренер "Шальке" Доменико Тедеско - о матче с "Манчестер Сити" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

- Что касается вратарской позиции, мы в очень комфортной ситуации. В прошлом сезоне мы вышли в Лигу чемпионов во многом благодаря блестящей игре Ральфа Ферманна. Так что завтра ворота будет защищать именно он, - цитирует тренера официальный сайт УЕФА. - Естественно, шансы у нас есть, хотя мы далеко не фавориты. Но мы вышли из группы, так что в плей-офф сыграем заслуженно. "Манчестер Сити" - невероятно сильный клуб. Нам надо показать свой лучший футбол, и мы должны это сделать - для себя и своих болельщиков.

"Манчестер Сити" действует очень организованно. Каждый футболист знает, что делают остальные. Но если хорошо подготовиться и выполнить свой план на игру, то вполне можно создать манкунианцам проблемы. Каждую команду можно наказать за ошибки. Ничто не сравнится с матчем плей-офф Лиги чемпионов против одной из лучших команд мира. Мы очень много работали, чтобы заслужить право сыграть в таком матче. С нетерпением ждем его начала и отдадим борьбе все силы.

Матч "Шальке" - "Манчестер Сити" состоится 20 февраля и начнется в 23.00 по московскому времени.

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