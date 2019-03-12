Доменико Тедеско: "Шальке", разумеется - абсолютный аутсайдер"

Главный тренер "Шальке" Доменико Тедеско - о матче с "Манчестер Сити" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

- Мы, разумеется, абсолютные аутсайдеры, но у нас все еще есть небольшой шанс. Нужно, чтобы нам выпал особенный день. Но мы в любом случае достойны играть в 1/8 финала Лиги чемпионов, - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. - Ральф Ферманн сыграет завтра. У нас два хороших вратаря. Ральф заслужил этот шанс. Мы будем атаковать осторожно. Если мы пропустим гол или даже два, то будет очень тяжело.

Матч "Манчестер Сити" - "Шальке" начнется в 23.00 по московскому времени. В первой игре английский клуб победил со счетом 3:2.

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