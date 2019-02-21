Доменико Тедеско: "Конечно, мы очень разочарованы результатом"

Главный тренер "Шальке" Доменико Тедеско после поражения от "Манчестер Сити" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:3) отметил, что разочарован результатом. По его словам, гельзенкирхенцы заслужилваили большего.
- Конечно, мы очень разочарованы результатом, - цитирует официальный сайт УЕФА Тедеско. - Мы заслуживали большего. В кои-то веки нам немного повезло. Мы знали, что нам придется глубоко защищаться, но мы действовали небрежно в контратаках. Пропустить два гола в конце матча было очень больно...
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https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2019/matches/round=2000981/match=2026845/index.html
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