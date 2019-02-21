Доменико Тедеско: "Конечно, мы очень разочарованы результатом"

Главный тренер "Шальке" Доменико Тедеско после поражения от "Манчестер Сити"​ в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:3) отметил, что разочарован результатом. По его словам, гельзенкирхенцы заслужилваили большего.

- Конечно, мы очень разочарованы результатом, - цитирует официальный сайт УЕФА Тедеско. - Мы заслуживали большего. В кои-то веки нам немного повезло. Мы знали, что нам придется глубоко защищаться, но мы действовали небрежно в контратаках. Пропустить два гола в конце матча было очень больно...