Дли зрителей финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге организуют шаттлы и бесплатный проезд

Власти Санкт-Петербурга планируют запустить специальные шаттлы для зрителей финала Лиги чемпионов в 2021 году от основных транспортных узлов до стадиона. Также ожидается, проезд в общественном транспорте для обладателей билетов на игру будет бесплатным.

— Непосредственно в день проведения матча держателям билетов будет предоставлено право на бесплатный проезд городским общественным транспортом, — цитирует ТАСС вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Кириллова. — Кроме того, в целях обеспечения максимально комфортных условий, мы планируем запуск отдельных автобусов-шаттлов для доставки болельщиков от основных транспортно-пересадочных узлов до футбольного стадиона.

В Любляне 24 сентября на заседании исполкома УЕФА было объявлено, что в 2021 году финал Лиги чемпионов пройдет в Санкт-Петербурге, игра состоится на стадионе «Газпром-Арена» на Крестовском острове.