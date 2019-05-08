Нападающий "Ливерпуля" Дивок Ориги прокомментировал победу над "Барселоной" в ответном полуфинале Лиги чемпионов (4:0). "Красные" прошли в финал по сумме двух встреч (первая игра - 0:3), Ориги сделал дубль, сперва открыв счет в матче, а затем забив решающий четвертый мяч.

- Мои голы? Это скорее работа команды. Мы играли очень хорошо. Мы знали, что это будет особенный вечер, - цитирует BBC Ориги. - Мы собирались биться за травмированных ребят. Мы бились очень отчаянно.

Из-за травм в игре не приняли участия лидеры атак "Ливерпуля" Мохамед Салах и Роберту Фирмину, а также хавбек Адам Лаллана.