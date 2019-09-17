Дисквалификация Неймара в Лиге чемпионов сокращена до двух матчей

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) сократил срок дисквалификации нападающего «ПСЖ» Неймара. Бразилец пропустит не три матча группового турнира Лиги чемпионов, а всего два.

Напомним, Неймар был дисквалифицирован УЕФА за жесткую критику в адрес арбитров после вылета «ПСЖ» в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов от «Манчестер Юнайтед». Дисквалификация была сокращена с трех матчей до двух. Таким образом, Неймар пропустит матчи с «Реалом» и «Галатасараем», но сможет выйти на поле 22 октября в игре с «Брюгге».