Диего Симеоне: "В Турине будет несладко, "Атлетико" придется много терпеть"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне после победы над "Ювентусом" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:0) отметил, что команда добилась ценного результата. Тем не менее, он понимает, что в ответной встрече мадридскому клубу будет несладко.

- С возвращением на поле таких важных игроков, как Коке и Диего Коста, мы смогли сыграть в умный футбол против очень сильной команды, - цитирует официальный сайт УЕФА Симеоне. - Знали, что необходимо использовать все свои моменты, и в итоге добились очень ценного результата.

Понимаем, что в Турине будет несладко, не сомневаюсь, что нам придется много терпеть. Но другого способа добиться результата я не вижу.