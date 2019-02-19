23:19 19 февраля | Футбол — Лига чемпионов

Диего Симеоне: "У меня огромное желание сразиться с таким соперником, как "Юве"

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Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне - о матче с "Ювентусом" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

- У меня огромное желание сразиться с таким противником, как "Юве". "Атлетико" - один из главных протагонистов этого турнира, а гордость - отличный мотиватор, - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. - Сейчас преимущества нет ни у кого. Все начинается с шансов 50 на 50.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Атлетико" и "Ювентусом" пройдет в среду, 20 февраля. Встреча состоится в Мадриде, на стадионе "Ванда Метрополитано". Она начнется в 23:00 по московскому времени.

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Атлетико - Ювентус

 

Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2019/matches/round=2000981/match=2026846/index.html?iv=true&iv=true

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Материалы сюжета: Лига чемпионов. 1/8 финала
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