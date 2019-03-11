Диего Симеоне: "Годин в порядке и должен сыграть с "Ювентусом"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне - о матче с "Ювентусом" в 1/8 финала Лиги чемпионов. Он отметил, что защитник Диего Годин здоров и сможет сыграть.

- Завтра встретятся две сильные команды. Надо будет извлечь максимум из любого клочка свободного пространства, потому что мы знаем, что нам позволят гораздо меньше, чем в первом матче, - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. - Мы постараемся сыграть как можно лучше, сыграть так, чтобы Мората тоже мог использовать свои козыри по максимуму.

У "Ювентуса" очень мощный состав с чрезвычайно опытными игроками, которые хороши не только в атаке, но и в обороне. Нам надо быть очень осторожными. Годин в порядке. Он тренируется в общей группе и должен завтра появиться на поле.

Чтобы показать завтра хороший футбол, мы должны сохранять спокойствие и быть скромными. Подобные противостояния делятся на две половины: дома и на выезде. Мы постараемся направить игру в направлении, в котором хотим ее направить.

Матч "Ювентус" - "Атлетико" состоится 12 марта и начнется в 23.00 по московскому времени. В первом матче мадридский клуб победил со счетом 2:0.

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