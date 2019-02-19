Диего Форлан: "Атлетико" - фаворит в матче с "Ювентусом"

Бывший форвард "Атлетико" Диего Форлан - о матче команды с "Ювентусом" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

- Это будет сложная игра для обеих команд, - цитирует уругвайца Tuttojuve.com. - Две очень похожие команды с сильным подбором игроком, которые никогда не сдаются. За "Ювентус" теперь играет Криштиану Роналду, но у "Атлетико" тоже есть великолепные игроки: Антуан Гризманн, Альваро Мората, Диегу Коста, Ян Облак. Поэтому я без сомнения считаю "Атлетико" фаворитом на победу.

Матч "Атлетико" - "Ювентус" состоится 20 февраля и начнется в 23.00 по московскому времени.

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